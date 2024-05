Reprodução Instagram - 22.5.2024 Veja o antes e depois de MC Daniel

O funkeiro MC Daniel , de 25 anos, surpreendeu os seguidores na última terça-feira (21), quando usou os stories do Instagram para compartilhar a evolução física dele desde que começou a se dedicar aos treinos intensos e à alimentação regrada. Ele fez um antes e depois de si próprio.



“Sim, academia e dieta mudam a sua vida, a forma como te olham e te respeitam”, escreveu ele como legenda da publicação que fez no Instagram. O artista ainda contou que pretende continuar diminuindo os percentuais de gordura corporal e aumentar a massa magra e os músculos.



Além da musculação, o músico tem se dedicado à dança. Isso porque ele está em uma competição com outras celebridades da classe artística, como os atores Lucy Alves , Samuel de Assis, Bárbara Reis, Klara Castanho e Henri Castelli.



Trata-se do “Dança dos Famosos”, exibido durante o dominical “Domingão com Huck”. MC Daniel ocupa o 2º lugar dentre os mais bem avaliados do Grupo 1 pela equipe de jurados, com 168,3 pontos. O funkeiro fica atrás somente da jornalista Tati Machado , que lidera a disputa com 170,1 pontos.

Veja o antes e depois de MC Daniel Reprodução Instagram - 22.5.2024 Veja o antes e depois de MC Daniel Reprodução Instagram - 22.5.2024 Veja o antes e depois de MC Daniel Reprodução Instagram - 22.5.2024 MC Daniel Reprodução





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp