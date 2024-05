Reprodução/Instagram MC Daniel nega beijo a fã em palco

MC Daniel passou por um momento inusitado durante um show que realizou na noite de terça-feira (21). O cantor publicou um vídeo em seus stories do Instagram em que uma fã o pergunta se pode “dar um beijo”, pedido que ele nega, mas a recompensa com um convite para subir ao palco para um abraço.

"Um beijo? Eu sou 'imbeijável', 'inamorável', inconquistável, inexistente e mentiroso. Falei só para dar uma descontraída", brincou ele, antes de perguntar ao público se estava autorizado a atender o pedido. Ao ouvir uma negativa, ele reforçou: "Eu sou 'imbeijável'".

Recentemente, o funkeiro assumiu o affair com a influenciadora e empresária Lorena Maria. Em entrevista na última quinta-feira (16), o artista não se conteve e enxurrou a nova amada de elogios, destacando que visa um relacionamento sério.

Durante um evento de sertanejo, MC Daniel foi pressionado para atualizar a vida amorosa. "Estou conhecendo alguém melhor, estou me permitindo", assumiu para a equipe do Portal Leo Dias.

Questionado se os boatos de affair com Lorena são reais, o funkeiro não escondeu. "Sim, é verdade. É uma menina fantástica, preta, que saiu de favela, que é empresária, que é modelo, atriz... Eu a admiro demais, ela é muito forte. Meu sonho é namorar (...) Ela é 'posturada'", brincou.

No mundo do funk, a empresária já é muito conhecida. Ela ganhou destaque durante os anos em que se relacionou com o DJ Rennan da Penha, que coleciona sucessos como "Hoje Eu Vou Parar na Gaiola".

