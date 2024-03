Reprodução Instagram - 7.3.2024 Lucy Alves se assustou ao ver os amigos na casa dela

A atriz e cantora Lucy Alves completou 38 anos de idade na última quarta-feira (6) e foi surpreendida por uma festa organizada pela companheira, a também atriz Indira Nascimento, com quem assumiu estar namorando recentemente .







O evento contou com uma decoração repleta de balões, além do tradicional bolo de aniversário. Os convidados foram amigos próximos do casal que foram à casa da atriz antes que ela chegasse, com o intuito de não deixar que ela descobrisse da existência da festa.

Lucy abriu a porta e recebeu gritos de "parabéns". Quando percebeu que se tratava de uma comemoração surpresa, a artista começou a sorrir e abraçar os amigos que foram celebrar a data com ela.





A festividade foi organizada por Indira Nascimento, namorada de Lucy. As atrizes contracenaram em "Travessia" (2023), folhetim criado e escrito pela novelista Gloria Perez. Na trama, Lucy vivenciava a protagonista Brisa. Já Indira ficou responsável pelo papel de Laís.

