Reprodução Instagram - 21.5.2024 Faustão ao lado do filho Rodrigo, que completou 16 anos

O apresentador televisivo Faustão , de 74 anos, fez a primeira aparição pública desde abril, mês em que foi submetido a um transplante de rim após complicações renais. Fausto Silva marcou presença na festa de aniversário do filho caçula, Rodrigo, que completou 16 anos.





A publicação que marca o retorno de Faustão foi feita na última segunda-feira (20). No registro, o aniversariante surge ao lado da matriarca, Luciana Cardoso e é recepcionado pelos convidados da comemoração, que incluem o pai, que parabeniza o herdeiro por mais um ano de vida.





O vídeo em que o apresentador aparece na festa de aniversário do filho caçula foi feito por Lara, a primogênita de Faustão, fruto da antiga relação dele com Magda Colares. Além de Lara e Rodrigo, Fausto Silva é pai de João Silva , de 20 anos, fruto da atual relação com Luciana Cardoso. Inspirado pelo patriarca, João quer seguir carreira como titular de programas televisivos.





O comunicador Fausto Silva estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter passado por um transplante de rim . Seis meses antes, ele havia sido submetido a um transplante de coração em decorrência de um uma insuficiência cardíaca.

Reprodução Instagram - 21.5.2024 Faustão fez primeira aparição no aniversário do filho caçula





