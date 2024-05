Reprodução TV Globo/ Instagram - 21.5.2024 Lidiane Barbosa e Tony Ramos

Convidada do "Encontro com Patrícia Poeta" desta terça-feira (21), Lidiane Barbosa, esposa de Tony Ramos , atualizou o estado de saúde do intérprete, que foi submetido a uma 2ª cirurgia. O ator está internado desde a última quinta-feira (16).



"Bom dia, Patrícia! Bom dia a todos. Eu estou aqui no hospital junto com o Tony. O Tony está bem. Essa segunda intervenção que ele sofreu foi muito rápida, muito precisa. Graças a Deus ele já está lúcido, só não está saindo da cama, tem que ficar deitado horizontalmente para ficar tudo no lugar", iniciou ela, durante a participação no matinal da Globo.





Lidiane Barbosa agradeceu o apoio dos fãs do ator e enfatizou que ele estava conseguindo se alimentar bem. "Mas ele está comendo direitinho e tudo vai dar certo. O principal é isso. Muito obrigada a todos pelo carinho, pelas orações, eu só tenho que agradecer. Um beijo a todos", acrescentou.





O que acontece com Tony Ramos?

Na última quinta-feira (16), o ator foi internado depois de se sentir mal. Ele cancelou as gravações que tinha no dia e foi ao hospital. Logo que chegou à instituição hospitalar, passou por uma cirurgia para drenar um hematoma subdural, que é um sangramento intracraniano. O procedimento cirúrgico foi comandado por Paulo Niemeyer Filho, referência na área neurocirúrgica.





Conhecido pelos galãs e mocinhos que defendeu em novelas, Tony Ramos interpretou o vilão Antônio La Selva na narrativa "Terra e Paixão" , que chegou ao fim em janeiro deste ano e foi substituída pelo remake de "Renascer" , atual obra do horário nobre da Rede Globo.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp