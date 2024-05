Reprodução Instagram - 21.5.2024 Camila Cabello e Matthew Hussey

A cantora, compositora e atriz Camila Cabello , de 27 anos, relembrou a época em que perdeu a virgindade há 7 anos. Segundo a atriz, em entrevista ao podcast "Armchair Expert", apresentado por Dax Shepard, a primeira relação sexual que teve foi aos 20 anos, quando namorava Matthew Hussey.







"Esse foi meu primeiro relacionamento. Já era tarde para minha primeira vez”, opinou ela, que era uma das cinco vocalistas do extinto grupo musical "Fifith Harmony". "Essa foi a primeira vez que fiz sexo. A primeira vez que fiz amor foi entre os meus 20 e 21 anos", recordou.





“Ele [Matthew Hussey] é uma pessoa extremamente ótima. Foi o meu primeiro relacionamento e foi perfeito. De certa forma, expandi meu mundo porque ele não estava na minha indústria", acrescentou a cantora. Camila e Matthew terminaram o relacionamento em junho de 2019.





Em julho do mesmo ano, a ex-Fifith Harmony engatou um romance com o também cantor Shawn Mendes. A relação entre os cantores foi um fenômeno entre a base de fãs dos músicos. O namoro de Cabello e Shawn terminou em 2021, ainda no contexto pandêmico .

Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram Camila Cabello Reprodução / Instagram





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp