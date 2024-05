Reprodução / Instagram Roque

O animador, diretor de auditório do SBT e ex-assistente de palco de Silvio Santos Gonçalo Roque, popularmente conhecido pelo sobrenome, foi internado no último sábado (18), em São Paulo, após ter um sangramento intracraniano. A informação foi anunciada por Sonia Abrão e confirmada ao iG Gente pela assessoria de imprensa do SBT.





"Ele está estável, fazendo mais exames detalhados, pois ontem chegamos no pronto-socorro do Hospital Santa Elisa em Jundiaí e foram realizados exames de raio X . Os médicos detectaram um pequeno sangramento no crânio frontal. Ele passou a noite bem", disse Janilda Nogueira, por meio da assessoria de imprensa do SBT neste domingo (19).







Em uma publicação feita nas redes sociais nesta manhã, Abrão pedia orações para que Roque conseguisse se recuperar. De acordo com Sônia Abrão , o diretor de auditório do SBT foi hospitalizado depois de ter desmaiado e ter tido um sangramento intracraniano .





"Roque, o maior diretor de auditório do SBT, fiel escudeiro de Silvio Santos por mais de 50 anos, está hospitalizado em Jundiaí, interior de São Paulo, após ter desmaiado, ontem (18), num restaurante, durante almoço em família. Segundo sua mulher, Janilda Nogueira, os exames apontaram sangramento intracraniano na parte frontal! Todas as nossas orações por ele! Força, Roque querido!", escreveu como legenda de uma publicação feita no Instagram.





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp