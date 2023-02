Reprodução / SBT Silvio Santos e Roque

Gonçalo Roque, o assistente de palco de Silvio Santos no SBT, levou um susto no último domingo (12) ao sofrer uma queda no condomínio onde mora. Roque precisou ser hospitalizado para fazer uma tomografia e tratar do ferimento no braço. Nesta terça-feira (14), ele tranquilizou os fãs com uma publicação no Instagram.

De acordo com a publicação, Roque escorregou em uma rampa de pedra e caiu. O fiel escudeiro de Silvio Santos revelou aos fãs que possui uma válvula na cabeça e por isso não poderia sofrer lesões, precisando ir ao hospital para fazer os exames necessários.





Nesta quarta-feira (15), Roque fez uma publicação nos stories agradecendo os seguidores pela preocupação. “É muito bom saber o quanto sou querido e amado por vocês”, declarou o veterano do SBT.

Roque publicou um vídeo com imagens fortes do braço ainda machucado, recebendo os primeiros socorros. Confira abaixo:

