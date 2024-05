Reprodução Instagram - 18.5.2024 Isis Valverde surge sem sutiã em novas fotos; veja

Conhecida pela atuação em novelas, filmes e séries, a atriz Isis Valverde , de 37 anos, surpreendeu o público na última sexta-feira (18), quando publicou um ensaio de fotos no qual aparecia sem sutiã . Os registros repercutiram entre os internautas, que rasgaram elogios a ela.







"Maravilhosa! Você é um espetáculo de mulher", escreveu uma usuária do Instagram nos comentários da postagem feita pela intérprete. "Um absurdo de tão linda", acrescentou outra. "Eita! Mulher bonita demais da conta", afirmou um terceiro. "Está linda! Uma boneca", disse ainda um quarto.





Além de ter chamado a atenção dos espectadores por conta do ensaio de fotos sem sutiã, Isis Valverde virou assunto nas redes sociais por conta de um novo trabalho artístico que ela começará a gravar. Isso porque ela e Grazi Massafera estão no elenco do mesmo longa-metragem .As duas atrizes já foram alvos de polêmica no passado e o reencontro no filme repercutiu.





Isso porque, em 2013, quando Grazi Massafera e Cauã Reymond colocaram um fim no relacionamento, Isis Valverde foi apontada como pivô do término. Valverde negou que tivesse tido um caso com o colega de profissão. Isis e Cauã contracenavam na série "Amores Roubados" na época que o término entre o ator e Grazi veio à tona.

Isis Valverde posa com look preto e cabelos curtos Reprodução Instagram - 18.5.2024 Isis Valverde surge sem sutiã em novas fotos; veja Reprodução Instagram - 18.5.2024 Isis Valverde Reprodução Instagram - 18.5.2024 Isis Valverde se distanciou das novelas e tem se dedicado ao cinema Reprodução Instagram - 18.5.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp