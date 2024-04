Reprodução Instagram Grazi Massafera

A ex-BBB e atriz Grazi Massafera , de 41 anos, surpreendeu os espectadores ao revelar detalhes da vida sexual dela. A artista declarou quer “aproveitar” antes de chegar na menopausa.



“Eu sou do dia, amo malhar, sou do esporte e a noite eu quero dormir ou fazer coisinha [sexo]. Deixa eu fazer coisinhas, deixa eu coisar em paz, sou mulher, sou sadia, tenho minha libido lá em cima, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, deixa eu aproveitar”, entregou ela, durante entrevista ao podcast “Foquinha entrevista”.



Grazi ainda comentou no programa sobre os assuntos pessoais da vida dela serem destaque na mídia. “Trabalho que nem uma louca, gosto de namorar, ninguém é obrigado a saber da minha vida, não sou obrigada a falar da minha vida para ninguém, quando quero eu falo. Eu faço fofoca de mim mesma e assim seguimos”, completou.



Após ter deixado a Rede Globo, Grazi Massafera fechou contrato com a HBO Max. Ela protagoniza a primeira novela do streaming: “Dona Beja”, remake do folhetim homônimo exibido em 1986 na TV Manchete . A trama segue sem data de estreia divulgada e as filmagens continuam em andamento.





