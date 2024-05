Reprodução Instagram - 18.5.2024 Deolane e Fiuk trocam presentes após negarem rumores de affair

Os rumores e especulações em torno do suposto affair de Deolane Bezerra e Fiuk pareciam ter terminado na última sexta-feira (17), quando eles vieram a público dizer que eram "apenas amigos" . No entanto, os fãs da dupla voltaram a questionar o rótulo de "amizade" deles.







Isso porque, ainda na sexta-feira (17), eles se presentearam e fizeram declarações um ao outro. A advogada e ex-peoa de "A Fazenda" deu uma guitarra ao filho de Fábio Jr. e escreveu: "Nesta caminhada foi um prazer te conhecer de verdade! Obrigada pelas risadas e conversas sobre a vida, mas você não se livrou de mim viu. Você é muito especial. Amo a sua vida".





Já Fiuk , que foi o terceiro colocado do "Big Brother Brasil 2021", deu um buquê de flores para a então amiga. As flores, consideradas como um gesto romântico pelos internautas, geraram comentários entre a base de fãs que torce pelo romance da dupla.





Nas redes sociais, internautas e até mesmo famosos reforçaram a vontade de ver a influenciadora e o cantor juntos como namorados. "Amo vocês dois, torcendo por esse amor", declarou a cantora Manu Bahtidão . "Dá uma chance para o Fiuk, Deolane", pediu uma usuária do Instagram. "Eles estão achando que nos enganam? Amigos. Tá bom, sei", brincou outra. "Queria tanto vocês no meu podcast no Dia dos Namorados. Estou sonhando alto?", escreveu o influenciador Lucas Guimarães .

Fiuk levou um buquê para Deolane Reprodução Instagram - 18.5.2024 Deolane deu uma guitarra ao filho de Fábio Jr. Reprodução Instagram - 18.5.2024





