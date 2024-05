Divulgação Manu e Xandy no palco durante gravação especial





Manu Bahtidão se prepara para apresentar seu novo single em parceria com Xand Avião. Intitulada de “60m²”, a faixa chega em todas as plataformas de áudio nesta sexta-feira (17) à meia-noite, e seu videoclipe fica disponível às 12h em seu canal oficial.

A canção alia o tecnomelody de Manu com o forró do Xand, e retrata a história de um casal que não sente mais amor um pelo outro, mas que segue o relacionamento: “Ninguém botou ponto final/ Mas já tá claro que acabou”. Com um refrão chiclete, a faixa promete ser mais um hit de Fortaleza para o mundo: “Uma cama de casal/ E um casal sem sal/ Sem gosto na hora do amor/ Sentindo frio e não calor”.

“Estava muito ansiosa para disponibilizar essa música, eu sou muito fã do Xand e fiquei muito feliz quando ele topou participar comigo! O resultado não poderia ser outro, a faixa está incrível, tenho certeza que vocês vão gostar muito. A mistura do tecnomelody com o forró vai conquistar o coração de todos, tenho certeza.” compartilha Manu.

Com o lançamento, o projeto, gravado em agosto de 2023, na capital do Ceará, totaliza 13 faixas lançadas, faltando apenas 3 a serem disponibilizadas, dentre elas, a música com a participação especial de Raphaela Santos, grande nome do brega.