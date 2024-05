Reprodução Instagram - 17.5.2024 Noivas se casaram na última quinta-feira (16)

A apresentadora e modelo Monique Evans, de 67 anos, e a DJ Caca Werneck, de 37 anos, se casaram na última quinta-feira (16) em uma cerimônia de luxo com a família e os amigos . O evento ocorreu em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.



Entre famosos e anônimos, cerca de 230 convidados marcaram presença na oficialização da união do casal, que já está junto há quase 10 anos . Filha de uma das noivas, Bárbara Evans se destacou .



Isso porque a atriz, modelo e influenciadora foi quem levou a matriarca ao altar. Monique foi ao encontro da companheira ao som de “La Isla Bonita”, uma das canções de maior sucesso da rainha do pop Madonna, que esteve recentemente no Brasil .



O vestido branco escolhido pela mãe de Bárbara foi desenhado pela estilista Michelly X, conhecida por trabalhar com famosas da classe artística. Já Cacá Werneck apostou em um terno de alfaiataria também na cor branca.



Viagem romântica

Para a lua de mel, as recém-casadas irão viajar pela Europa . Dentre os destinos escolhidos, destacam-se: Barcelona, Paris e Ibiza. Os países são escolhidos com frequências por casais, principalmente nesta época do ano.

Monique Evans usou vestido; Cacá Werneck apostou em um terno Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans e Cacá Werneck no altar Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans e Cacá oficializam união Reprodução Instagram - 17.5.2024 Monique Evans exibe penteado para casório Reprodução Instagram - 17.5.2024 Noivas se casaram na última quinta-feira (16) Reprodução Instagram - 17.5.2024 Matrimônio contou com convidados famosos e anônimos Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans abraça madrastra, Cacá Werneck Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans leva mãe ao altar Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans apostou em vestido longo bege Reprodução Instagram - 17.5.2024 Parte das refeições servidas no casamento Reprodução Instagram - 17.5.2024 Bárbara Evans leva mãe ao altar Reprodução Instagram - 17.5.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp