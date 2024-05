Monique Evans e Cacá Werneck celebram quase 10 Anos de amor em encantador casamento em Guaratiba O casamento de Monique Evans e Cacá Werneck, que celebra quase 10 anos de amor do casal, ocorre nesta quinta-feira (16) no espaço Além dos Sonhos, localizado em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A cerimônia conta com a presença de 230 convidados, incluindo as famílias de ambas as noivas. O espaço escolhido é […]O post Monique Evans e Cacá Werneck celebram quase 10 Anos de amor em encantador casamento em Guaratiba apareceu primeiro em EGOBrazil.

