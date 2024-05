Reprodução/Instagram Monique Evans se casa com Cacá Werneck em cerimônia de R$800 mil

Nesta quinta-feira (16) Monique Evans e Cacá Werneck vão subir ao altar para oficializar o casamento. O casal já está junto há 10 anos e preparou uma cerimônia no sítio Além do Sonho Eventos, em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O evento com mais de 200 convidados na lista e foi investido mais de R$ 800 mil. Nas redes sociais, a apresentadora chegou a mandar um recado sincero para os convidados.

"O convidado não pode convidar. Uma lista que você faz de 200 pessoas, vai virando quase 400. Não dá. Convidei pessoas importantes da minha vida, mas não posso deixar que a pessoa convide outra pessoa. Espero que entendam isso", disse ela nos Stories do Instagram.

Além disso, Monique revelou que a filha, Barbara Evans tem um papel fundamental no casamento. "Vai me levar ao altar porque eu acho que é muito simbólico, né, ela me levar ao altar, ela me entregar a Cacá", afirmou ao gshow.

