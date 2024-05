Reprodução/Instagram - 29.02.2024 Ana Hickmann

Apresentadora do "Hoje em Dia", na Record TV, Ana Hickmann usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (17) para rebater as críticas e comentários ofensivos que recebeu em relação ao corpo. Alguns comentários, inclusive, especulavam que a comunicadora estivesse grávida de Edu Guedes .





“Durante a minha carreira de modelo, eu tive que manter um padrão de peso e medidas. Depois, isso já não era necessário. O que importava era a minha saúde, mas continuei sendo pressionada e cobrada em relação ao meu corpo. Agora que achei que finalmente teria a liberdade de viver a minha vida, buscar saúde e plenitude, esbarro com comentários e títulos como esses do vídeo", iniciou ela.





“'Será que ela está grávida?'. 'Nossa, como ela engordou'. 'Está caidinha'. Isso tudo é muito ruim. Não tenho a liberdade de estar como quero, porque eu me permiti estar assim. Preciso justificar e ler as pessoas falando de algo que não deveria ser assunto público", acrescentou.





Hickmann ainda argumentou que os ataques que recebeu não se restringem apenas a ela. Para a apresentadora, as cobranças pelo corpo perfeito atingem outras mulheres. "Muitas mulheres sofrem diariamente com essa cobrança. Se privam de vestir o que querem, de irem à praia, de serem elas mesmas. Isso tem que acabar. Respeitem nossos corpos. Respeitem as mulheres", pediu.

Nascimento: Ana Lúcia Hickmann Corrêa nasceu no dia 1º de março, em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Filha de Renni Saath e João Hickmann, a apresentadora tem quatro irmãos. Reprodução / Instagram Começo de carreira: a loira começou a carreira como modelo nos anos 90. Na época, Ana chegou a desfilar em Milão e em Paris, e morou nos Estados Unidos. Reprodução / Instagram Record: ao voltar para o Brasil, Ana Hickmann foi contratada pela Record em 2004 e ganhou uma coluna de moda no programa “Tudo a Ver”. Em 2005, ela assumiu a apresentação do “Hoje em Dia”, ao lado de Britto Júnior e Eduardo Guedes, saindo do programa só em 2009, para substituir Eliana no “Tudo É Possível”. Reprodução / Instagram Televisão: de 2012 a 2014, Ana comandou o “Programa da Tarde”, acompanhada de Britto Júnior e Ticiane Pinheiro. Em 2015, ela voltou para o “Hoje em Dia”, onde continua até hoje. Além da telinha, a apresentadora também tem um canal no youtube. Reprodução / Record Sufoco: em 2016, um homem invadiu o quarto de hotel onde Ana Hickmann estava hospedada, armado com um revólver. Ele deu um tiro na cunhada da apresentadora e foi morto pelo cunhado de Ana, em um ato de legítima defesa durante luta corporal. Reprodução / Instagram Relacionamentos: Ana Hickmann casou com Alexandre Correa em 1998 e teve o primeiro e único filho, Alexandre Jr., em 2014. Reprodução Agressão: no dia 11 de novembro de 2023, Ana denunciou Alexandre por lesão corporal e violência doméstica. A apresentadora da Record relatou no BO que foi pressionada contra a parede e ameaçada com cabeçadas do empresário. Ela conseguiu se afastar, mas Alexandre fechou o braço dela em uma porta, por isso, a apresentadora teve que usar uma tipoia. Reprodução/Instagram - 09.01.2024 Agressão: Na madrugada do dia seguinte (12), o empresário negou a agressão e mais tarde assumiu um desentendimento com Ana, mas seguiu negando a cabeçada nela. Reprodução Divórcio: após a apresentadora conseguir uma medida protetiva contra Alexandre, o empresário segue entrando com pedidos para reverter a decisão, além de acusar Ana de alienação parental, entre outras queixas. Reprodução Divórcio: também no divórcio, Ana descobriu uma dívida de mais de R$ 26 milhões nos nomes das empresas em que tinha sociedade com Alexandre. Ele era o responsável por elas. Livia Campos Vida amorosa: apesar das acusações do ex-marido de que Ana está em um relacionamento com Eduardo Guedes, a apresentadora afirma que está solteira e feliz. Reprodução / Instagram





