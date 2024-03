Reprodução Instagram - 12.3.2024 Ana Hickmann e Edu Guedes assumiram o namoro





Ana Hickmann falou do relacionamento com Edu Guedes durante uma transmissão ao vivo no Instagram, nesta quarta-feira (14). O casal assumiu o namoro no início da semana e a apresentadora aproveitou para se declarar ao chef de cozinha na live, além de comentar rumores de que estaria grávida.





Hickmann respondeu comentários de seguidores, como uma pessoa que disse estar chocada com o romance dos famosos e que a notícia "melhorou 1000% o dia dela". "O meu dia, a minha vida, também melhorou 100%. Melhor, 1000%", respondeu a apresentadora.





Questionada sobre boatos de gravidez que circularam nas redes sociais, Ana rebateu: "Não, gente. Não estou grávida. O Leo Dias que ficou maluco. Contou sobre algumas coisas, se empolgou. Não estou grávida".

"Faz o que para continuar linda?", perguntou mais um internauta. "Uma única palavra: amor. Pronto, falei", respondeu. Ana Hickmann terminou a transmissão se agradecendo o apoio dos seguidores após assumir o namoro.

"Muito obrigada por estarem juntos comigo aqui, me apoiando e apoiando o Eduardo. Está sendo um momento delicado, ao mesmo tempo, muito especial", declarou. O relacionamento com Edu Guedes é o primeiro que Ana assumiu desde a separação polêmica de Alexandre Correa , que agrediu a apresentadora.

+ Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: