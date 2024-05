Reprodução Ana Hickmann se manifesta após rumores de gravidez ganhar força; veja

A apresentadora Ana Hickmann se manifestou nesta quinta-feira (16) após rumores de gravidez viralizarem pelas redes sociais. O caso ganhou força na quarta-feira (15), após um evento em que a modelo desfilou, onde pessoas passaram a apontar mudanças no corpo de Hickmann.

Aos 43 anos, Ana parece ter chamado atenção por estar com partes do corpo mais saliente. Isso levou algumas pessoas a apontarem uma suposta gravidez da apresentadora, que vive uma fase muito romântica com o namorado Edu Guedes.

Apesar das especulações, a apresentadora garantiu que não esta a espera de um herdeiro. "Aconteceu tanta coisa nos últimos meses, que ganhei uns quilinhos a mais. Mas estou bem, focada no meu trabalho, em resolver a minha vida e tranquila em relação ao meu corpo", declarou à Quem.

A vida de Ana Hickmann passou por uma transformação nos últimos meses. Ela se separou do então empresário Alexandre Correa após denúncias de violência doméstica, e agora vive um romance com o ex-colega de emissora Edu Guedes, de 49 anos.

Apesar de negar a gravidez, Ana Hickmann já é mãe de Alezinho, de 10 anos, fruto do antigo relacionamento com Correa.