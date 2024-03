Reprodução/Instagram Ana Hickmann presta apoio a Leticia Birkheuer após denuncia de agressão

Esse texto contém conteúdo sensível e alerta de gatilho. Ao se deparar com um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Neste domingo (31), Leticia Birkheuer publicou um vídeo nas redes sociais expondo o ex-marido, Alexandre Furmanovich, por agressão . A atriz afirmou que sofreu violências durante o casamento e após o fim do relacionamento.

Com o relato, Ana Hickmann fez questão de prestar apoio a modelo através dos comentários da publicação.





"Letícia, força! Você não está sozinha. Denunciar é o primeiro passo", escreveu a apresentadora. Letícia não demorou para agradecer: "Obrigada pelo apoio Ana".

Leticia Birkheuer e Alexandre Furmanovich foram casados entre 2011 e 2013 e têm um filho juntos, João Guilherme, de 10 anos.

Confira o relato completo de Leticia Birkheuer:

