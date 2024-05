Reprodução Instagram Sophie Turner e Joe Jonas

A atriz britânica Sophie Turner , de 28 anos, abriu o jogo em relação ao divórcio com Joe Jonas , de 34. Ela rebateu as acusações de que era uma mãe ausente e descuidada com as filhas.



À época em que a separação foi anunciada , ela gravava um novo projeto audiovisual. Por isso, Joe ficou com as herdeiras. Eles são pais de Willa, de quatro anos, e Delphine, de um.



Em entrevista à “Vogue Britânica”, ela falou sobre o assunto. “Foram os piores dias da minha vida. Lembro que estava no set e fui contratada para ficar mais duas semanas, então não pude sair. E todas essas matérias começaram a sair”, iniciou.



“Doeu porque eu realmente me torturo completamente com cada movimento que faço como mãe. A culpa da mãe é tão real. Eu só continuava tendo que dizer para mim mesma: ‘Nada disso é verdade. Você é uma boa mãe e nunca foi festeira'”, lembrou a atriz.



Morou de graça na casa de Taylor Swift

Sophie disse que, após o divórcio, conversou com Taylor Swift e pediu indicações de imóveis disponíveis para alugar. Segundo Turner, Swift cedeu uma das próprias residências dela para que ela e os filhos se hospedassem.



“Nunca fui mais grata a ninguém do que por ela, porque ela nos proporcionou um lar e um espaço seguro. Taylor foi uma heroína para mim este ano”, explicou. Vale lembrar que Taylor Swift já se relacionou com amorosamente com Joe Jonas antes de Sophie.

