Reprodução/Instagram Sophie Turner processo Joe Jonas para ter as filhas de volta; saiba detalhes

Sophie Turner está processando o ex-marido Joe Jonas para que as filhas do casal voltem para a casa, na Inglaterra. O site Page Six deu as informações baseadas em documentos judiciais apresentados em Manhattan nesta quinta-feira (21).

Segundo dos documentos, o cantor "manteve injustamente" as duas herdeiras nos Estados Unidos desde 20 de setembro.





As meninas de 3 e 1 ano estão com o pai em Nova York e a artista supostamente alega que elas teriam concordado em dezembro de 2022 de 'se mudar para a Inglaterra'.

A publicação também diz que Sophie teria descoberto o pedido de divórcio "através da mídia" e afirmou que nos autos do processo obtidos pelo site que o "colapso de seu casamento de quatro anos aconteceu muito repentinamente".

Além disso, o casal teria comprado uma casa no interior da Inglaterra. Então, a atriz concordou “com hesitação” que suas filhas acompanhassem Joe durante a turnê do Jonas Brothers, para ela ter uma agenda mais livre para as gravações de 'Joan'.

Joe Jonas rebate a fala da ex-esposa

Os representantes do cantor enviaram uma nota ao TMZ rebatendo as acusações. Veja o texto na íntegra:

Após diversas conversas com Sophie, Joe iniciou o processo de divórcio na Flórida, já que a Flórida é a jurisdição apropriada para o caso. Sophie estava ciente de que Joe iria pedir o divórcio. O Tribunal da Flórida já emitiu uma ordem que proíbe ambos os pais de realocar as filhas. Sophie recebeu essa ordem em 6 de setembro de 2023, há mais de duas semanas.

"Joe e Sophie tiveram uma reunião cordial no domingo passado em Nova York, quando Sophie veio a Nova York para ficar com as crianças. Elas estão com ela desde aquela reunião. A impressão que Joe teve sobre a reunião foi que eles haviam chegado a um entendimento de que eles trabalhariam juntos para uma coparentalidade amigável.

Menos de 24 horas depois, Sophie informou que queria levar as crianças permanentemente para o Reino Unido. Depois disso, ela exigiu através desse processo que Joe entregasse os passaportes das crianças para que ela pudesse tirá-las do país imediatamente. Se ele acatar isso, Joe violará a ordem do Tribunal da Flórida.

Joe está buscando a criação compartilhada das crianças para que sejam criadas pela mãe e pelo pai, e é claro que também concorda com as crianças serem criadas nos EUA e no Reino Unido. As crianças nasceram nos EUA e passaram a grande maioria de suas vidas nos EUA. Elas são cidadãs americanas.

Este é um infeliz desacordo jurídico sobre um casamento que infelizmente terminou. Quando uma linguagem como "sequestro" é usada, é enganosa na melhor das hipóteses, e na pior, um grave abuso do sistema legal. As crianças não foram sequestradas. Depois de estarem sob os cuidados de Joe nos últimos três meses por acordo de ambas as partes, as filhas estão atualmente com a mãe. Sophie está fazendo essa reivindicação apenas para transferir o processo de divórcio para o Reino Unido e tirar as filhas dos EUA permanentemente.

Joe já rejeitou toda e qualquer declaração supostamente feita em seu nome que depreciasse Sophie. Elas foram feitas sem sua aprovação e não condizem com seus pontos de vista. Seu desejo é que Sophie reconsidere sua dura posição legal e siga em frente de uma forma mais construtiva e privada. Sua única preocupação é o bem-estar de suas filhas".

