Reprodução/Instagram - 06.09.2023 Joe Jonas e Sophie Turner confirmaram o divórcio

Joe Jonas se manifestou sobre o divórcio com Sophie Turner durante um show em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos, na noite do último sábado (9). Na apresentação do trio Jonas Brothers, o cantor desabafou ao público sobre a última semana, que ele nomeou de "difícil".

"Foi uma semana muito difícil", declarou ele aos fãs. Em seguida, o artista abordou os rumores sobre o divórcio com a atriz: "Olha, eu só quero dizer, se vocês não ouviram as informações diretamente desses lábios, não acreditem!".

Após a declaração, o cantor foi ovacionado pelo público. O artista, que estava no palco juntos dos irmãos, Kevin e Nick, acrescentou na sequência: “Obrigado a todos por seu amor e apoio. Eu e minha família amamos vocês".

Veja o vídeo:

"Tem sido uma semana muito difícil. Olha, se vocês não ouviram as informações diretamente desses lábios, não acredite! Obrigado por todo amor e apoio, eu e minha família amamos vocês!"



— Joe Jonas sobre as noticias tendenciosas que circularam essa semana! pic.twitter.com/j6kjQTJeRE — Joe Jonas Brasil (@joejonasportal) September 10, 2023





Divórcio

Reprodução / Instagram Joe Jonas teria tentado salvar o casamento com a atriz Sophie Turner









Joe Jonas e Sophie Turner confirmaram o divórcio em uma publicação nas redes sociais, na última quarta-feira (6). Em meio aos rumores sobre a separação, eles pediram privacidade após o fim do casamento de quatro anos e explicaram que a decisão foi "conjunta e amigável".

"Após quatro maravilhosos anos de casados, nós decidimos, amigavelmente, encerrar nosso casamento. Há muitas especulações sobre os motivos, mas a verdade é que essa é uma decisão conjunta e esperamos sinceramente que todos respeitem nosso desejo pela privacidade, por nós e nossas filhas", afirmou o comunicado.













+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente!