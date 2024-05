Reprodução Instagram - 16.5.2024 Luciana Gimenez surge com costas à mostra em vestido de renda

A apresentadora e influenciadora Luciana Gimenez , de 54 anos, usou as redes sociais na última quarta-feira (15) para compartilhar detalhes do vestido que usou para um evento de gala. Decotada, transparente e de renda, a peça foi elogiada pelos fãs.



Gimenez ainda brincou com as baixas temperaturas de Nova York . Além disso, a apresentadora fez uma comparação entre ela e a princesa Cinderela, que sai de um baile antes da meia-noite.



“Cheguei aqui no evento, no horário, ó: o negócio era às 22h, é 00h05. Cinderela! Pelo menos não virei abóbora. Vou mostrar o vestido. Adoro vestir roupa de gala. Um frio que está fazendo e vou colocar isso nas costas. Gostaram da minha roupa? Lethicia arrasou!”, disse, através dos stories do Instagram.



O evento foi promovido pela Forbes Brasil. A vestimenta usada por Luciana foi assinada pela brasileira Lethicia Bronstein. A estilista tem ganhado destaque na moda de alta costura dentro e fora do mercado nacional.

Luciana Gimenez é mãe de Lucas Jagger





