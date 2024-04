Reprodução/Instagram - 13.04.2024 Luciana Gimenez recebeu elogios por fotos de topless





Luciana Gimenez posou de topless e compartilhou os cliques sensualizando nas redes sociais. A apresentadora de 54 anos recebeu elogios dos seguidores do Instagram com as fotos, divulgadas nesta sexta-feira (12).





Gimenez aparece na postagem sentada no chão, usando apenas um blazer, uma meia calça e um salto alto para compor o visual. Ela ainda apostou em um óculos escuro e brincos prateados para combinar com o casaco.

Em um dos cliques, a apresentadora ainda abriu o blazer e cobriu os seios com as mãos. "Lindíssima. Mulher elegante", elogiou uma pessoa nos comentários. "Belíssima ao extremo e a apresentadora mais gata", declarou outra.

"Você é espetacular, Lu", comentou mais uma. "Maravilhosa", escreveu um internauta. "Minha crush", afirmou outro. Veja abaixo as fotos:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: