Reprodução Instagram - 16.5.2024 Juliane Almeida exibe músculos trincados

Ex-morena do "É o Tchan", Juliane Almeida , de 40 anos, perdeu um campeonato de fisiculturismo por supostamente não ter glúteos naturais. A dançarina fez um exame profissional e comprovou que o bumbum dela é natural. Após isso, veio a público dizer que se sentiu prejudicada pela arbitragem do NPC IFBB Pro Pittsburgh (EUA).





"Consultei um médico para saber qual teste poderia fazer, ele disse que um ultrassom dá para ver, mas que uma ressonância é mais nítido e preciso. Fiz uma ressonância em tempo recorde, já estou com o cd com as imagens, mas ninguém vê cd. Então quero algum laudo, alguma coisa escrita para comprovar", detalhou.





"Quando você se dedica completamente, dando o melhor de si, e ainda assim sente que não é o suficiente, lembre-se de que o valor do seu esforço não está necessariamente nos resultados, mas na coragem de tentar. O caminho para a superação está em aprender com cada tentativa, em crescer com cada desafio enfrentado", acrescentou durante o desabafo.





Passado no 'É o Tchan'

Juliane ficou no grupo por seis anos e entrou, a princípio, como substituta de Scheila Carvalho . Ela deixou o "É o Tchan" em 2011. Fora o destaque como dançarina, ela mergulhou nas artes cênicas.





Ex-atriz da líder em audiência

Na Globo, fez uma participação especial em "Salve Jorge" (2012) . Na trama do horário nobre assinada pela novelista Gloria Perez , a ex-bailarina do grupo de axé "É o Tchan" foi uma das mulheres traficadas que, depois de ter sido enganada, parou em uma boate de prostituição em Madri .





Mudança de país

Juliane Almeida deixou o Brasil e mora em Orlando, nos Estados Unidos , ao lado do marido Michael Moraes. Michael, de 5 anos, e Julie, de 3, são frutos do relacionamento do casal. A família mora no exterior há aproximadamente oito anos.

Juliane Almeida exibe bumbum natural Reprodução Instagram - 16.5.2024 Dançarina entrou no 'É o Tchan' como substituta de Scheila Carvalho Reprodução Instagram - 16.5.2024 Juliane Almeida mora fora do Brasil Reprodução Instagram - 16.5.2024 Juliane Almeida procurou verificação médica para comprovar que glúteos eram naturais Reprodução Instagram - 16.5.2024 Juliane Almeida já fez uma novela na Globo Reprodução Instagram - 16.5.2024 Juliane Almeida exibe músculos trincados Reprodução Instagram - 16.5.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp