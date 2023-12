Reprodução/Instagram Ex-morena do Tchan ganha prêmio de fisiculturismo em Orlando

Juliane Almeida, ex-morena do Tchan, foi eleita a melhor atleta do ano de fisiculturismo em Orlando, nos Estados Unidos. A dançarina ganhou através do voto popular a premiação Seconecte Awards 2023, que elege os melhores profissionais brasileiros que residem na cidade.

A dançarina do grupo de axé já coleciona vitórias como o Campeonato de Bodybuilding Hurricane Pro, na modalidade Overall; o Championship Hurricane Pro, em Saint Petersburg, onde conquistou três títulos; e a medalha de ouro do Women’s Physique Mr. Olympia 2023, a premiação mais prestigiada do bodybuilding.





Juliane substituiu Scheila Carvalho no Tchan, onde ficou por seis anos. Ela decidiu deixar o grupo em 2011, para focar na carreira de atriz. Na atuação, participou da novela Salve Jorge, da Globo.

Atualmente, ela é mestre em Nutrição, treinadora de elite, especialista em treino de eletroestimulação (EMS) e genética. Juliane é casada com Michael Moraes, com quem tem dois filhos: Michael, de 5 anos, e de Julie, de 3.

