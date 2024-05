Reprodução Instagram - 13.5.2024 Gracyanne Barbosa ganha buquê de flores e joias

Recém-solteira após terminar o relacionamento com o cantor Belo , a dançarina e influencer fitness Gracyanne Barbosa , de 40 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (13) para expor aos fãs dois presentes ganhados por ela: um buquê de rosas e um conjunto de joias avaliado em aproximadamente R$ 4 mil.



“Por favor, se identifique. Quero agradecer", iniciou Gracyanne . Ela afirma que desconhece o autor ou autora do envio do buquê e da joia. Além disso, pontua que não é o primeira vez que recebe essa 'homenagem romântica'.



“Vou compartilhar uma coisa com vocês: semana passada estava em São Paulo e recebi um buquê de flores. No Rio, recebi um buquê de fores, e no dia seguinte recebi outro. E recebi alguns, mas não compartilhei porque não tinha remetente e fiquei meio assim. Aí hoje cheguei e tem um buquê de flores e uma joia”, detalhou.



“Então, quero saber. Será que é a mesma pessoa? Não tem bilhete nem nada. No do Rio ainda tinha um bilhetinho, sem remetente, mas esse não tem nada. Então, por favor, pessoa, se apresente”, pediu a ex-dançarina do “Tchakabum” .



Barbosa ainda destacou que tentou descobrir quem enviou através da recepção do hotel em que está hospedada, porém, ressalta que não conseguiu desvendar a identidade do autor ou autora. “Acho que esse já é o sétimo buquê que recebo. Será que é a mesma pessoa? Adorei o mimo, gente, mas preciso saber quem mandou. A menina do hotel só falou que chegou no meu nome. É isso, boa noite, Brasil", concluiu.

Joias de Gracyanne são avaliadas em R$ 4 mil Reprodução Instagram - 13.5.2024 Gracyanne Barbosa não sabe quem mandou buquê e joias para ela Reprodução Instagram - 13.5.2024 Gracyanne Barbosa ganha buquê de flores e joias Reprodução Instagram - 13.5.2024 Gracyanne Barbosa abre joias que ganhou de presente Reprodução Instagram - 13.5.2024





