Reprodução/Instagram Gabi Martins compra mansão de presente para a mãe

Gabi Martins, de 27 anos, veio às redes sociais nesta segunda-feira (6) para celebrar a compra de uma mansão para a mãe, Maíra Martins. A cantora, que ficou conhecida nacionalmente após sua participação no BBB 20, agradece pelo que conquistou em sua trajetória e disse que se considera “milionária”.

"Vencemos, mamãe! Sou milionária e não estou falando dessa casa, estou falando da minha família! Em primeiro lugar, vou honrar vocês, cuidar de vocês, e em segundo, vou construir os meus sonhos. Obrigada por serem um exemplo para mim de família, de amor, respeito e gratidão. Prometo cuidar de vocês até o fim. Eu e Carol [Martins].", começou a cantora.

Leia também Belo teria traído Gracyanne Barbosa e dado carro à amante, diz site

Ela ainda falou sobre os planos de encher a casa com filhos: “Que essa casa seja como papai desenhou cheia de netinhos e muita felicidade para nós! Que Deus nos abençoe! Amo muito vocês!”, completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp