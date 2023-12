Reprodução/ Instagram Gabi Martins apostou em um conjunto azul em mini desfiles no RJ

Gabi Martins marcou presença no segundo dia de mini desfiles das escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro, que aconteceu na Cidade do Samba, no último sábado (2). A cantora dividiu opiniões ao sambar pela Vila Isabel, agremiação que é musa. Internautas elogiaram a evolução da ex-BBB, mas outros criticaram pela falta de samba no pé.



No Carnaval deste ano, Gabi foi bem criticada pela dificuldade de sambar na avenida. A cantora mostrou nas redes sociais que fez aulas de samba e mostrou o resultado do esforço no evento que celebrou o Dia Nacional do Samba.



Internautas elogiaram a ex-sister, em um post do perfil Portal do Samba no Instagram, e se surpreenderam com a evolução. "Que lindo ver a evolução dela. Quem quer, consegue!", disse um. "Que linda ela evoluiu muito no samba", escreveu outra.



No entanto, muitos usuários da plataforma continuaram com as críticas. "Essa noite foi mesmo das sambistas abstratas, parabéns para elas que tem grana pra bancar, que sejam felizes". "Onde vocês estão vendo evolução?", questionou outro.











