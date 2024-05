Reprodução TV Globo - 14.5.2024 Priscilla no 'Conversa com Bial'

Convidada do “Conversa com Bial” desta segunda-feira (13), a cantora, compositora e apresentadora Priscilla falou sobre o novo namorado, DJ Andre Laudz , a quem define como “grande amor” da vida dela, e do desejo de ter uma família ao lado dele.





“Ele apareceu na minha vida depois de escrever um álbum só sobre a vida da mulher solteira. Ele é o grande amor da minha vida. É diferente de tudo que já experimentei, o amor que a gente tem é sólido, vem a partir da escolha de querer estar junto, admiração. Não só pela adrenalina de estar apaixonado. É sobre ter a mesma visão para construir algo”, explicou.



Priscilla enfatizou que tem vontade de experienciar a maternidade e ter um filho com o parceiro. “Encontrei a pessoa que me faz querer construir família, me fez ter a vontade de ser mãe, que não tinha muita. Estamos juntos há quase um ano e em duas semanas a gente começou a namorar”, pontuou.



Mudança na carreira

Durante o programa apresentado por Pedro Bial, a artista de 27 anos abordou a polêmica alteração de posicionamento musical . Isso porque ela deixou o gospel e agora se dedica ao pop .



“Ser cristã é um pilar, centro, base, ser artista é quem eu sou. As duas coisas estão no meu DNA. O que mudou foi minha consciência da liberdade artística”, refletiu ela em relação à mudança que vem fazendo na profissão.



“Existem várias formas de promover a música e fazer arte. Entendi que exercer essa liberdade em nada alterava a minha fé. Me tornou mais crente nas minhas convicções”, argumento Priscilla, que ganhou destaque nacional ao apresentar o matinal “Bom Dia & Companhia”, no SBT, entre os anos de 2005 e 2012.

