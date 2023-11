Michelle Williams

Quem não lembra da girlband de maior sucesso nos anos 90, "Destiny Childs", grupo esse que lançou ao mundo Beyoncé? Mas o nome que iremos falar hoje é o de Michelle Wiliiams, integrante da girlband, que depois de anos cantando grandes sucessos do pop, após o fim do grupo em 2006, a cantora decidiu se aventurar em um novo estilo musical, o gospel. Lançando o grande hit "Say Yes" com Beyoncé.