Reprodução Instagram - 14.5.2024 Luciano Huck visita abrigo de famílias no RS

O apresentador Luciano Huck , de 52 anos, desembarcou, nesta terça-feira (14), no Rio Grande do Sul. Titular do “Domingão” , ele se encontrou com crianças em um abrigo que acolhe as vítimas das fortes chuvas e enchentes .



“Depois de vários dias pensando no Rio Grande do Sul e ajudando à distância, eu vim olhar, olho no olho, as pessoas que estão enfrentando essa tragédia", disse Huck, que teria doado R$ 1 milhão ao estado, segundo Dona Déa .



Pai de três filhos frutos do casamento com Angélica , Luciano escolheu ir até um abrigo em que algumas famílias estão alojadas. “Neste abrigo estão dezenas de famílias. A gente que é pai ou mãe imagina a dor dessas famílias. Eu quis levar um pouco de carinho”, explicou.



Luciano Huck ainda fez uma ligação ao funkeiro MC Daniel , que participa do “Dança dos Famosos” no “Domingão”. Ao verem o músico, as crianças que estavam no abrigo pediram que ele fosse até o Rio Grande do Sul. “Vem pra cá”, pediu um garoto.

Apresentador encontrou vítimas das enchentes do RS Reprodução Instagram - 14.5.2024 Luciano Huck visita abrigo de famílias no RS Reprodução Instagram - 14.5.2024 Huck abraça vítimas em abrigo do RS Reprodução Instagram - 14.5.2024 Luciano Huck teria doado R$ 1 milhão ao RS, segundo Dona Déa Reprodução Instagram - 14.5.2024





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp