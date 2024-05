Reprodução TV Globo - 13.5.2024 Luciano Huck e Dona Déa

Conhecida pelas opiniões ácidas e debochadas , Dona Déa surpreendeu o público no último domingo (12), Dia das Mães. O motivo? Ter revelado uma doação milionária feita por Luciano Huck ao estado do Rio Grande do Sul .



Durante o dominical “Domingão com Huck”, a veterana expôs o apresentador. De acordo com ela, o marido de Angelica teria doado R$ 1 milhão ao estado gaúcho, que enfrenta as consequências das fortes chuvas e enchentes que ocorreram nos últimos dias .



A mãe de Paulo Gustavo (1978-2021) argumentou que revelou o valor doado pelo apresentador para incentivar outras pessoas ricas a doarem. “Tem muita gente rica que é pão dura. Luciano Huck doou R$ 1 milhão. Eu espero que essas pessoas que têm dinheiro coloquem a mão no bolso e façam a mesma coisa”, disse.



Luciano Huck concordou com a colega de palco e reiterou que, se precisasse, faria a doação outra vez. “Faço com muito gosto e, se precisar, faço de novo. O conselho ajuda, o exemplo arrasta. Quem puder doar, que doe”, finalizou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp