Na noite do último domingo (18), em postagem no perfil do Instagram, a apresentadora Nadja Haddad contou aos seguidores que está grávida de gêmeos, ao lado do marido Danilo Joan, prefeito de Cajamar.



"A palavra de Deus se cumpriu! Batou crermos e aguardarmos o tempo Dele. E nossa promessa chegou! Ou melhor, as nossas promessas: carrego duas bençãos no meu ventre! São dois!", iniciou ela em um texto emocionante. "Começa agora um novo e o melhor tempo de nossas vidas! Jesus nos capacitou e, agora, viramos papai e mamãe de dois milagres. Enfim... Grávidos!", finalizou ela.





A postagem deu o que falar e os seguidores e amigos da apresentadora comemoraram a notícia. "Ah, que amor, amiga! Feliz demais! Deus abençoe essa linda família", comentou Eliana. "Que alegria! Muitas felicidades", disse Livia Andrade. "Sério? Parabéns, vocês são lindos", parabenizou Mara Maravilha.

Além disso, os fãs também felicitaram o casal. "Meu Deus, que coisa boa. Gloria a Deus. Muito feliz por vocês. Vocês são muito queridos", comentou um internauta. "Parabéns, que venham com muita saúde", desejou uma segunda. "Que notícia bela! Parabéns, Nadja, você já é uma mãe maravilhosa e abençoada", elogiou uma terceira.

