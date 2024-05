Reprodução Instagram Claudia Raia com os filhos: Enzo, Sophia e Luca

Segundo especialistas de Ginecologia e Obstetrícia, as mulheres começam a entrar na menopausa entre os 45 e 55 anos. A partir dessa faixa etária é menos recorrente que elas engravidem. Mas gerar um bebê depois dessa idade não é impossível e, com os avanços medicinais, isso se tornou ainda mais comum. Confira famosas que engravidaram depois dos 45:

Ivete Sangalo

Em 2018, a cantora Ivete Sangalo teve as gêmeas Marina e Helena, fruto da relação com o nutricionista Daniel Cady. A baiana já estava com 45 anos e recorreu ao processo de inseminação artificial .



Solange Couto

A atriz Solange deu à luz Benjamin em 2011. Na época, ela estava com 54 anos. Fora o caçula, ela já era mãe de Morena Mariah e Márcio, que tinham, respectivamente, 19 e 36 anos quando o irmão mais novo veio ao mundo.

Claudia Raia

Em 2022, a mãe de Enzo Celulari e Sophia Raia surpreendeu os fãs ao anunciar que estava grávida do terceiro filho. Luca, o caçula, é fruto da relação com Jarbas Homem de Mello . Os primogênitos foram concebidos durante a antiga relação dela com o ex, o também ator Edson Celulari.

Dira Paes

Conhecida pela trajetória com atriz em filmes, novelas e seriados, a atriz Dira Paes teve o segundo filho, Martim, em 2015. Quando deu à luz ao menino, a artista já tinha 46 anos de idade.

Viviane Araujo

A atriz, dançarina e influenciadora tinha o sonho de engravidar. Ela conseguiu experienciar a maternidade em 2022, com 46 anos. Viviane revelou que recorreu ao método de fertilização in vitro (FIV) .

Márcia Goldschmidt

Aos 50 anos, a escritora e apresentadora televisiva Márcia Goldschmidt engravidou das gêmeas Yanna e Victória. As bebês nasceram em 2012. A gestação foi complicada e Márcia precisou ficar internada durante 5 meses.

