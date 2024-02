Reprodução/Instagram - 10.02.2024 Ivete Sangalo comemora aniversário das filhas no Carnaval





Ivete Sangalo mostrou que está começando o Carnaval com tudo. A cantora abriu o coração ao celebrar o aniversário de Marina e Helena, as filhas gêmeas da artista com o nutricionista Daniel Cady, que completam seis aninhos neste dia 10 de fevereiro.



Nas redes sociais, Ivete escreveu sobre o quanto ela é realizada por ter as duas meninas, irmãs de Marcelo, na sua vida e fez uma homenagem para as duas.





"Era madrugada de sábado de carnaval. Na avenida do meu coração, o enredo nota 10 estava prestes a desfilar. Minhas fantasias mais lindas, meus sonhos mais maravilhosos fizeram o abre alas perfeito. O amor é poesia o tempo todo. Meu Deus, como sou grata por esses presentes, esses diamantes, essas filhas tão preciosas. Sábado de carnaval e o meu trio agora mais que nunca se torna perfeito", escreveu.





"Minhas filhas Marina e Helena, a mamãe esperou muito a chegada desse amor. Desejo tanto a vocês! O amor sempre multiplicado, saúde, proteção e uma vida de leveza e alegria. Estou aqui inteira pra vocês! Eu, o papai @danielcady , o mão Celo, para amar e zelar por vocês. Feliz aniversário, filhas. O meu carnaval está completo. Obrigada, Deus”, finalizou.

Ivete Sangalo ainda dedicou às filhas o primeiro lugar do hit "Macetando" nas plataformas digitais de música “E a vocês, eu dedico esse #1 de macetando", disse.

Nos comentários, muitos famosos aproveitaram para também desejar feliz aniversário para as meninas. José Loreto, Ludmilla Anjos, Dudu Azevedo e Dani Calabresa estão entre eles.

“Nascerem no carnaval foi um presente do Universo pra você!! Mil vivas”, escreveu um. “Preciosas! Saúde pras princesokas da Mainha”, comentou um terceiro. “Feliz vida toda para as princesas do axé! Amo, saúde e muitas brincadeiras”, disparou um terceiro.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: