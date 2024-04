Reprodução/Instagram Dira Paes posa nua em foto e chama a atenção: 'Belíssima'

Dira Paes publicou uma foto ousada e conceitual nas redes sociais nesta quinta-feira (18). A atriz posou nua e chamou a atenção dos seguidores.

Na imagem, a artista aparece no jardim escondendo o corpo com um espelho, que está refletindo o céu.

"Vesti azul", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores não deixaram de comentar a beleza da famosa. "Arrasou!", disse uma; "Que fotografia incrível", elogiou outra; "Maravilhosa", disparou uma terceira; "Gatona", comentou mais uma.

