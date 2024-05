Reprodução/Instagram Madonna

Os rumores de que Madonna teria doado R$ 10 milhões para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul se intensificaram nos últimos dias. A informação foi divulgada na última segunda-feira (6) por um colunista gaúcho e reproduzida por diversos sites de notícias.

Caso a doação realmente tenha sido feita, não foi por meio do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Procurado pela reportagem do iG Gente , o executivo gaúcho negou, nesta quarta-feira (8), ter recebido a transferência da artista.

“Não tivemos registro dessa doação no Pix do SOS Rio Grande do Sul”, disse Carlos Ismael, Coordenador do Gabinete de Crise de Comunicação da Secom-RS. O estado tem recebido doações após a catástrofe causada pelas fortes chuvas e enchentes dos últimos dias.

A informação circulou pelo país após o show de Madonna no Brasil . Realizado no último sábado (4), o evento ocorreu no Rio de Janeiro de forma gratuita . Mais de 1,6 milhão de espectadores acompanharam a apresentação.

O cachê da artista é estimado em R$ 17 milhões. Durante a estadia no país, Madonna se hospedou no Copacabana Palace , hotel de luxo do Rio. O governo do Rio de Janeiro publicou uma estimativa de que a vinda da cantora ao País gerou R$ 300 milhões de retorno financeiro para a economia .

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp