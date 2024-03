Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Madonna fará show gratuito no Rio de Janeiro





Depois de alguns dias de mistério, Madonna pegou os fãs de surpresa e anunciou que estará no Brasil em menos de um mês. Nesta segunda-feira (25), a cantora revelou que fará uma apresentação gratuita na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio.

Depois de 12 anos sem se apresentar no Brasil, a cantora não só está de volta no Brasil como também escolheu as areias mais famosas do país para marcar o encerramento da atual turnê “The Celebration Tour”, que comemora os 40 anos de carreira da artista e ainda viaja no tempo com alguns de seus maiores hits.





















O anúncio do show foi feito pela Prefeitura do Rio, pelo governo do estado do Rio de Janeiro e pelas marcas patrocinadoras, Itaú e Heineken. A expectativa de público para a apresentação de Madonna, que já se apresentou na cidade em 1993 e em 2008 no Maracanã, é de mais de um milhão de pessoas.

Fãs da artista movimentaram as redes sociais ao saberem da novidade. "Beyoncé, Madonna, Mariah Carey, Cyndi Lauper, Katy Perry... Todas no Brasil em 2024. Realmente, estamos no ano do veado", comemorou um. "Estarei colado na TV assistindo a esse evento apoteótico. Vem com tudo, Madonna", comentou outro. "Se a Madonna acha que eu vou me abalar em pleno 4 de maio em meio a mais de 1 milhão de pessoas em plena praia de Copacabana com risco de arrastão e assalto ela está completamente CERTA", disparou um terceiro.

Se a Madonna acha que eu vou me abalar em pleno 4 de maio em meio a mais de 1 milhão de pessoas em plena praia de Copacabana com risco de arrastão e assalto ela está completamente CERTA — mundinho FADAS Cremacao 🧉🍓🪷🚗 (@vyctoralberto) March 25, 2024





CONFIRMADO! Madonna se apresentará na Praia de Copacabana no dia 4 de maio de 2024!



Será o maior show de toda a carreira da Madonna! Confira o pôster oficial! pic.twitter.com/AmvDYhQuW9 — Madonna Brasil (@SiteMadonnaBR) March 25, 2024





