Reprodução Instagram - 7.5.2024 Ex-BBBs Thelminha, Amanda e Marcela

Médicas e ex-BBBs, Amanda Meirelles, Thelma Assis e Marcela Mc Gowan viajam nesta terça-feira (7) ao Rio Grande do Sul . Elas irão prestar cuidados médicos para as vítimas das chuvas e enchentes que ocorreram no estado , na última semana.





Campeã do "Big Brother Brasil 2023", Amanda Meirelles usou as redes sociais para detalhar como a equipe de profissionais da saúde está atuando no local. Segundo ela, há escassez de medicamentos, assim como poucos voluntários para auxiliar os civis.





Além disso, Meirelles declarou que viajaria ao Rio Grande do Sul com o intuito de reforçar o elenco de médicos da região. Ela, inclusive, marcou as ex-BBBs Thelminha e Marcela na publicação, que foi feita nos stories do Instagram.





"Estou aqui organizando a mala, muito obrigada pelas doações. Estou levando medicação para pressão, para controle de diabete, bombinhas, analgésico de todos os tipos, muito obrigada", agradeceu a médica, que já participou do "Encontro com Patrícia Poeta" como apresentadora de segmentos sobre saúde.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp