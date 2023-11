Reprodução/ Globo Thelminha diz que deu dicas para Amanda após 'BBB 23'

Após ganhar o "BBB 23", Amanda Meirelles se juntou a Thelma de Assis e Valéria Almeida no quadro Bem-Estar, do "Encontro com Patrícia Poeta", na Globo. A ex-BBB, que também é médica, começou a trazer informações de saúde no programa matinal, mas não agradou ao público . Thelminha comentou o assunto em entrevista ao iG Gente e revelou que deu dicas para a colega.



A campeã do "BBB 20" afirmou que não chegou a ver os comentários sobre Amanda, mas que tentou dar conselhos para a ex-BBB sobre o trabalho de comunicadora. Ao estrear no "Encontro", Meirelles foi criticada pela falta de desenvoltura e carisma por parte da audiência.



"Acho que todo mundo entra no BBB com um objetivo. Então, [falei], se ela quer entrar pra comunicação ou ser influenciadora digital, ela tem que ir fundo no caminho dela, aproveitar muito esses primeiros momentos pós-reality, quando surgem as oportunidades. Estou aí há três anos... É igual na faculdade, veteranos e calouro, a gente fica dando dicas", conta.



Além disso, Thelminha contou que as duas ex-BBBs tiveram "mais trocas sobre realities do que como médicas nos bastidores do Encontro".

"Para a gente é tão orgânico esse lugar da medicina, a gente passa tanto tempo estudando para isso. Já o 'BBB' é muito novo e muito impactante. Então, quando a gente estava no camarim, a gente conversou muito sobre o reality o quanto a nossa vida é impactada por ele", relembra ela.



Thelma venceu o "BBB 20", primeira edição do reality da Globo a misturar anônimos e famosos. Já Amanda Meirelles venceu o "BBB 23", neste ano, em uma final com Bruna Griphao e Aline Wirley.

