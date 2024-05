Reprodução Instagram - 6.5.2024 Werner Schünemann

O ator Werner Schünemann , de 65 anos, usou as redes sociais na última segunda-feira (6) para desabafar sobre as enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias. Ele é natural de Porto Alegre e mora atualmente no município.





"Eu estou à luz de velas na casa aqui em Porto Alegre. Sem água. Porto Alegre, boa parte da cidade está escura. Pessoas estão sendo evacuadas de alguns bairros. Dois terços do Rio Grande do Sul estão com calamidade. Uma catástrofe que aconteceu no nosso estado", lamentou.





O artista, que recentemente gravou o remake de "Dona Beja" , trama da Max, também prestou apoio aos civis que perderam bens materiais e entes queridos após as enchentes . "Primeiro, quero me solidarizar por tanta gente que perdeu tanta coisa, por vidas perdidas, por sonhos adiados e por sonhos que já tinham sido realizados e vão ter que ser realizados outra vez", pontuou.





"Quero dizer que esse é o momento da força, da força do coletivo, a força do dar-se as mãos, da força interior de saber que nada é tão grande que a gente não possa passar. Estou aqui para lembrar da força, lembrar todo mundo que temos essa força", acrescentou.





Famosos da classe artística repercutiram o relato de Werner Schünemann. Intérpretes como Murilo Rosa, Ana Beatriz Nogueira, Cassio Gabus Mendes e Thiago Lacerda enviaram mensagens de apoio ao ator e aos demais moradores do Rio Grande do Sul .

Confira o desabafo de Werner Schünemann na íntegra:





