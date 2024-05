Reprodução/Instagram Sung Hoon é aconhecido por seu trabalho em k-dramas

O astro sul-coreano, Sung Hoon, de 41 anos, está com viagem marcada para o Brasil para a divulgação de seu novo filme “Perfect Marriege Revenge” (A Vingança do Casamento Perfeito). Ao saber da tragédia que atingiu o Rio Grande do Sul, o ator decidiu doar os lucros do evento para as vítimas.

Sung Hoon já tinha sua vinda para São Paulo agendada para o dia 10 de maio, onde terá um encontro com fãs. Os ingressos para a experiência custam de R$ 275 até R$ 2.7 mil. A Sam Entretenimento, empresa responsável pelo evento, disponibilizou ingressos a partir de R$ 150, como uma forma de incentivar as doações.

Em seu perfil no Instagram, o ator se pronunciou, mostrando apoio às vítimas atingidas pelas fortes chuvas.

"Vou embarcar em um avião para o Brasil dentro de poucas horas. Porém, antes de deixar a Coreia fiquei sabendo de algumas notícias infelizes. Fiquei sabendo que houve chuvas fortes na região sul do Brasil nos últimos dias, causando sérios problemas de enchentes", começou.

"Após discussões com Sam Enter, o organizador do 'fan meeting' [encontro de fãs] no Brasil e parece que nós não vamos conseguir ajudar muito. Ainda assim, decidimos doar todos os lucros do evento para as vítimas das enchentes", continuou o ator.

"Inicialmente, estava animado para me divertir com vocês e ansioso para ir, mas receber notícias tão comoventes é realmente entristecedor. Espero que o dinheiro do meu 'fan meeting' possa ser de alguma ajuda para os afetados pelas enchentes no Brasil", disse Sung.

"Deixo as minhas profundas condolências aos que estão sofrendo no momento e sinceramente espero que consigam se recuperar assim que possível e sem maiores danos. Vou embarcar no avião em breve e seguir para o Brasil. Vejo vocês lá", completou.

