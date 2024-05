Reprodução Instagram Gracyanne e Belo

A influenciadora e dançarina Gracyanne Barbosa , de 40 anos, usou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (6) para postar uma mensagem reflexiva e religiosa. A postagem acontece logo após vir à tona uma suposta infidelidade de Belo, de 50 . O ex-casal anunciou o fim da relação de 16 anos no dia 18 de abril.





"Quando não souber o que fazer, ore. E quando achar que sabe, ore em dobro", diz a postagem compartilhada por ela nos stories do Instagram. Segundo o portal "Leo Dias", Belo teve uma amante, Rayane Figliuzzi , antes de se divorciar de Gracyanne. O site ainda declara que o músico presenteou Rayane com um carro.





Rayane Figliuzzi se tornou conhecida em 2022, quando foi presa. Conforme o "Último Segundo", ela foi detida por estelionato após ter ficado foragida por três meses . A prisão ocorreu em Areal, região serrana do estado do Rio de Janeiro.





Relembre

Quando a separação de Belo e Gracyanne se tornou pública no dia 18 de abril, a culpa era atribuída a influenciadora, que se envolveu com um personal trainer enquanto ainda estava casada com o pagodeiro . Abalada, ela disse ter se arrependido do caso extraconjugal e afirmou que não descartava uma "reconciliação" com o ex.



