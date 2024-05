Reprodução Belo e Gracyanne

A modelo fitness Gracyanne Barbora parece ter rompido a relação de vez com Belo. Neste domingo (5), fãs do ex-casal notaram que a dançarina deixou de seguir o pagodeiro no Instagram. Além disso, ela compartilhou uma mensagem sugestiva refletindo sobre decepção.

Gracyanne Barbosa já não aparece entre os seguidores de Belo, apesar de ter mencionado o desejo de reconciliação após a separação. A modelo agora toma atitude de se distanciar do cantor.

Além de Belo, ela também deixou de seguir contas de fã clubes destinadas ao pagodeiro. Em meio a isso, Gracyanne publicou uma mensagem reflexiva nos Stories do Instagram.

"Não é raiva, é decepção. E eu acho que é bem pior", diz o trecho originalmente publicado em um perfil de psicanálise.



Traição de Gracyanne

No final de abril, Gracyanne Barbosa assumiu que ela e o cantor Belo já não eram um casal. O relacionamento havia sido encerrado há oito meses, de acordo com o jornalista Lucas Pasin.

O casamento de Belo e Gracyanne enfrentou problemas de infidelidade antes do rompimento oficial. A modelo fitness confessou ter traído o cantor de pagode com um personal trainer.

"Hoje estou sozinha, uma separação não é fácil, para resolver que é muito conturbada, financeiramente a gente nunca conseguiu se organizar, meu foco agora é me organizar, e não vou falar que eu não quero voltar, eu amo o Belo, ele é o homem da minha vida, mas hoje não sei se a gente tem um futuro. Eu sei que eu o magoei demais, mas hoje me arrependo", disse ao Portal Leo Dias.

