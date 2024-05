Reprodução/Instagram Faustão e Luciana Cardoso

Com 74 anos recém-completados na última quinta-feira (2), o apresentador Fausto Silva ganhou uma declaração da esposa, Luciana Cardoso , de 46 anos. A companheira do comunicador ainda desabafou em meio ao tratamento do marido, que foi submetido a dois transplantes .





"Hoje é dia de comemoração! Mais um ano. E que ano! Nada tem sido muito fácil nos últimos tempos, mas a gratidão por você poder abrir um novo ciclo e continuar firme no propósito de ficar bem supera qualquer obstáculo", iniciou ela, em um texto de felicitações a Faustão .





Luciana disse que tem "certeza" que o novo ciclo do marido será "com a saúde e a alegria que" ele "merece voltar a ter". "Estaremos aqui para te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou para nossa família".





Cardoso também citou os familiares dos doadores dos órgãos que ele recebeu. "Gratidão eterna as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse aqui com sua família", agradeceu.





O apresentador foi submetido a dois transplantes. O primeiro, no qual recebeu um coração, ocorreu no dia 27 de agosto de 2023 . Já o segundo procedimento aconteceu por conta de complicações renais. Faustão passou por um transplante de rim no dia 26 de fevereiro deste ano .

