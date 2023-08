Reprodução/Instagram Esposa de Faustão desabafa sobre 'esperança' em meio a internação do marido

Luciana Cardoso usou as redes sociais nesta sexta-feira (18) para falar sobre esperança, enquanto o marido, Fausto Silva, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Pelos Stories do Instagram, a companheira do apresentador desabafou enfrento acompanha o estado de saúde dele, que vai realizar uma cirurgia no coração nos próximos dias.





"Esperar: 1. Estar à espera de (alguém, algo) 2. ter esperança 3. achar (algo) como provável 4. desejar, ambicionar 5. estar reservado", escreveu ela.

Fausto Silva está internado desde o dia 5 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. A assessoria divulgou o quadro clínico do apresentador.

"Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos", informaram.

