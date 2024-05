Reprodução Instagram - 3.5.2024 Radamés e Caroline

A judoca Caroline Furlan, mulher do jogador de futebol e ex-peão de "A Fazenda" Radamés Furlan , usou as redes sociais na última quinta-feira (2) para contar aos seguidores que está recebendo ameaças de internautas O relato ocorre após o Radamés afirmar que era amante de Viviane Araujo enquanto a atriz e dançarina ainda era casada com o cantor Belo .





"Bom dia! Bloqueados e denunciados pelas falsas acusações e ameaças! Os mais graves responderão judicialmente! É assim que funciona! Simples assim. E vida que segue!", escreveu Caroline, em uma captura de tela na qual mostrava que havia feito 221 denúncias no Instagram.





Ex de Viviane Araujo, Radamés polemizou ao contar que tinha tido um caso extraconjugal com a Rainha do Salgueiro na época em que ela era casada com Belo . Quando Belo e Viviane se separam em 2007, Gracyanne Barbosa foi acusada de ter sido a pivô do término.





“Quando tudo aconteceu e as pessoas realmente entenderam que a Gracyanne foi a pivô, a Luciana foi a pivô, ou seja lá quem for. A gente, que estava dentro da relação, ficava um pouco incomodado, mas sendo bem sincero era uma situação confortável naquele momento”, disse em entrevista à "Quem".





“Eu e Viviane tivemos um caso enquanto ela ainda era casada com o Belo. A gente começou a se relacionar no final de 2005, a partir de um encontro que tivemos no programa do Gugu”, acrescentou à "Quem".

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp