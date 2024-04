Reprodução Instagram e X, antigo Twitter Viviane Araujo e Radamés; Viviane Araujo e Belo

O ex-peão de "A Fazenda" e atleta Radamés Furlan , de 38 anos, revelou que teve um caso extraconjugal com a atriz e bailarina Viviane Araujo , de 49, na época em que ela estava casada com o cantor Belo , de 50. As declarações foram dadas à colunista Fábia Oliveira, do "Metrópoles", pelo jogador de futebol.





"Eu sempre quis falar, porque a Viviane sempre sai como a coitadinha, como a vítima, mas eu não tive voz e preferi me calar, deixar de lado. Mas, como surgiu meu nome, me sinto no direito de contar a verdade", iniciou ele, que viveu um relacionamento de 10 anos com a artista.





Radamés admitiu que Viviane traiu Belo com ele. Além disso, pontuou que não tinha conhecimento de outras traições vindas dela durante o casório com Belo. "Não sei se ela traiu [Belo] com outras pessoas, mas era eu que estava no momento e isso eu posso provar", argumentou.





O jogador expõe que conheceu a ex em 2005. Viviane e Belo terminaram o relacionamento em 2007. Segundo Radamés, antes do casal se separar, a atriz teve um caso extraconjugal com ele. Ele diz ter sido "imaturo" e afirma que não se orgulha do que fez.





"Foi coisa de menino, de imaturo, de menino sem muito juízo. Eu acabei me envolvendo, não me orgulho disso. Me arrependo muito de ter me envolvido com uma mulher casada", contou Radamés.



Após o término com Belo em 2007, Viviane engatou uma relação com o ex-peão de "A Fazenda" . Eles ficaram juntos por 10 anos e após o fim da relação protagonizaram algumas polêmicas nas redes sociais, principalmente quando o atleta estava confinado no reality rural.





