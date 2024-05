Reprodução Instagram e X, antigo Twitter Viviane Araujo e Radamés; Viviane Araujo e Belo

O atleta e ex-peão de “A Fazenda” Radamés Furlan voltou a a firmar que Viviane Araujo traiu Belo com ele . Nesta terça-feira (30), ele detalhou o tempo em que o caso extraconjugal começou e citou Gracyanne.



As declarações foram dadas à “Quem”. “Eu e Viviane tivemos um caso enquanto ela ainda era casada com o Belo. A gente começou a se relacionar no final de 2005, a partir de um encontro que tivemos no programa do Gugu”, relembrou o jogador de futebol .



Segundo Radamés, Viviane Araujo terminou com Belo para assumir um relacionamento com ele . O atleta pontua que somente depois da separação da atriz com o cantor que as pessoas descobriram do envolvimento deles.



“A mídia e todo mundo só soube desse nosso envolvimento em 2007, quando ela decidiu realmente terminar o seu relacionamento para assumir o relacionamento comigo”, conta.



O ex de Viviane Araujo ainda ressalta que tem como confirmar o caso extraconjugal com o testemunho de pessoas que sabiam da traição e que ajudavam ele encontrar a atriz. “Tenho testemunhas de pessoas que me ajudavam a me encontrar com ela”, garante.



Radamés também citou Gracyanne Barbosa . Em 2007, ela foi apontada como pivô da separação de Belo e Viviane. “Quando tudo aconteceu e as pessoas realmente entenderam que a Gracyanne foi a pivô, a Luciana foi a pivô, ou seja lá quem for. A gente, que estava dentro da relação, ficava um pouco incomodado, mas sendo bem sincero era uma situação confortável naquele momento”, finalizou.





